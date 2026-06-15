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EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle samedi 8 août 2026.

Adresse : 2 rue des portes de Chanac

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds

2 rue des portes de Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

La cour des arts vous invite à venir partager un stage de calligraphie avec Nathalie Mauriès pour ados et adultes. Le samedi 8 août de 14h à 17h30 et le dimanche 9 août de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Pour les ados, être accompagné d’un adulte. Tarifs 90€ adhérent 144 € non adhérent.   .

2 rue des portes de Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 

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English : EXPOSITION Portraits vagabonds

L’événement EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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