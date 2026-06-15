Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux de bois géants Quai baluze Tulle

Jeux de bois géants Quai baluze Tulle

Jeux de bois géants Quai baluze Tulle jeudi 6 août 2026.

Lieu : Quai baluze

Adresse : Quai Baluze

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tulle

Jeux de bois géants

Quai baluze Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Jeux de bois géants avec Air de jeux dans le
cadre des Jeudis en Cathé-Trech quai Baluze
de 18h à 20h   .

Quai baluze Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57  ghillian.fenat@ville-tulle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de bois géants

L’événement Jeux de bois géants Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

À voir aussi à Tulle (Corrèze)