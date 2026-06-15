Jeux de bois géants Quai baluze Tulle

Tulle

Jeux de bois géants

Quai baluze Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Jeux de bois géants avec Air de jeux dans le

cadre des Jeudis en Cathé-Trech quai Baluze

de 18h à 20h .

Quai baluze Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English : Jeux de bois géants

L’événement Jeux de bois géants Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes