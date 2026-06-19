Tulle

Pass été jeunes Jeux de bois géants

Quai baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Jeux de bois géants avec Air de jeux, boxe éducative avec profession Sport dans le cadre des jeudis Cathé-Trech au quai Baluze de 18h à 20h. .

Quai baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57

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English : Pass été jeunes Jeux de bois géants

L’événement Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Contrées Vertes