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Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle

Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle

Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Quai baluze
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Tarif

Tulle

Pass été jeunes Jeux de bois géants

Quai baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Jeux de bois géants avec Air de jeux, boxe éducative avec profession Sport dans le cadre des jeudis Cathé-Trech au quai Baluze de 18h à 20h.   .

Quai baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 

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English : Pass été jeunes Jeux de bois géants

L’événement Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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