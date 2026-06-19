Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle
Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle jeudi 30 juillet 2026.
Tulle
Pass été jeunes Jeux de bois géants
Quai baluze Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Jeux de bois géants avec Air de jeux, boxe éducative avec profession Sport dans le cadre des jeudis Cathé-Trech au quai Baluze de 18h à 20h. .
Quai baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57
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English : Pass été jeunes Jeux de bois géants
L’événement Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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