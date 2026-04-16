Festival CRôC Salle de l’auzelou Tulle
Festival CRôC Salle de l’auzelou Tulle samedi 1 août 2026.
Tulle
Festival CRôC
Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le CRôC ( Convention Rôliste en Corrèze) est un festival gratuit qui regroupe des Jeux de rôles, des jeux de société, des tournois, des activités. Le but du festival est de faire découvrir l’univers du jeu. On attend plus que vous ! .
Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 36 41 crocfestival.tulle@gmail.com
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English : Festival CRôC
L’événement Festival CRôC Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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