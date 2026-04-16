Festival CRôC Salle de l’auzelou Tulle

Tulle

Festival CRôC

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le CRôC ( Convention Rôliste en Corrèze) est un festival gratuit qui regroupe des Jeux de rôles, des jeux de société, des tournois, des activités. Le but du festival est de faire découvrir l’univers du jeu. On attend plus que vous ! .

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 36 41 crocfestival.tulle@gmail.com

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English : Festival CRôC

L’événement Festival CRôC Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze