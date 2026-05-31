Maison Rohmer à Tulle, Maison Eric Rohmer, Tulle

Maison Rohmer à Tulle 19 et 20 septembre Maison Eric Rohmer Corrèze

Gratuit. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La maison natale du cinéaste Éric Rohmer est située au cœur du centre ancien de Tulle, en Corrèze. Véritable palimpseste de l’histoire architecturale de la ville, elle éclaire, à bien des égards, l’œuvre à venir du réalisateur. Chacune des pièces de cette demeure inspire et raconte une part de son univers.

Ce lieu culturel, ouvert à l’international, est à la fois un espace de mémoire consacré au cinéaste et à son œuvre, et un centre de ressources accueillant et valorisant des archives inédites à destination des chercheurs.

La maison accueille également des événements d’envergure internationale, des créations, des rencontres, des résidences, ainsi que des ateliers critiques et pédagogiques. Elle constitue enfin un lieu d’échange et de création pour les jeunes du territoire.

Avant les travaux de rénovation prévus en 2027, la maison ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Maison Eric Rohmer 95 Rue de la Barrière, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 83 19 56 08 https://lamaisonrohmer.fr http://www.lamaisonrohmer.fr Maison natale du cinéaste Eric Rohmer.

Futur lieu de recherches, de résidences et de diffusion. Tout transport.

Parking Jean Tavé à proximité.

La maison natale du cinéaste Éric Rohmer est située au cœur du centre ancien de Tulle, en Corrèze. Véritable palimpseste de l’histoire architecturale de la ville, elle éclaire, à bien des égards, à …

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