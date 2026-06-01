CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville, La chèvre rit à Marcouville, Les Monts du Roumois

CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville 6 et 7 juin La chèvre rit à Marcouville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Ferme familiale avec les chèvres de Séverine, la maman, et les vaches normandes de Julie, notre fille. Notre petite boutique vous ouvre ses portes du mardi au samedi de 17h à 20h. Il y a toujours une belle ambiance à la Chèvre Rit, n’hésitez pas à passer. Nous accueillons aussi les camping-car avec Park4Night.

La chèvre rit à Marcouville 24 impasse de la Vallée Saint-Clair 27520 Les-Monts-du-Roumois Les Monts du Roumois 27520 Bosguérard-de-Marcouville Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « lachevrerit27@gmail.com »}]

Visite guidée de la ferme et dégustation de nos fromages de chèvre, de notre jus de pomme et de notre cidre

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