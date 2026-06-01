CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville, La chèvre rit à Marcouville, Les Monts du Roumois
CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville, La chèvre rit à Marcouville, Les Monts du Roumois samedi 6 juin 2026.
CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville 6 et 7 juin La chèvre rit à Marcouville Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00
Notre histoire et nos valeurs
Ferme familiale avec les chèvres de Séverine, la maman, et les vaches normandes de Julie, notre fille. Notre petite boutique vous ouvre ses portes du mardi au samedi de 17h à 20h. Il y a toujours une belle ambiance à la Chèvre Rit, n’hésitez pas à passer. Nous accueillons aussi les camping-car avec Park4Night.
Repas à la ferme À 12h
Venez vous régaler avec les produits de la ferme ! Au menu : Rillettes de cabris, Barbecue saucisses de cabris et frites, Fromages de chèvre de la ferme, Grillé aux pommes en dessert. Boissons. Pensez à réserver votre repas.
Repas payant.
La chèvre rit à Marcouville 24 impasse de la Vallée Saint-Clair 27520 Les-Monts-du-Roumois Les Monts du Roumois 27520 Bosguérard-de-Marcouville Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « lachevrerit27@gmail.com »}]
Barbecue avec les produits de la ferme (payant /sur réservation)
DR
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