CIVAM Vachement dépaysant – La grange du Sourdeval, La grande du Sourdeval, Souleuvre-en-Bocage
CIVAM Vachement dépaysant – La grange du Sourdeval, La grande du Sourdeval, Souleuvre-en-Bocage samedi 6 juin 2026.
CIVAM Vachement dépaysant – La grange du Sourdeval Samedi 6 juin, 15h00 La grande du Sourdeval Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Notre histoire et nos valeurs
La Grange ouvre ses portes ! Venez découvrir nos produits, notre ferme et nos animaux: poules pondeuses, porc sur paille, vaches laitières et activités maraîchères ! La journée sera animée entre visite de ferme, marché de producteurs et repas guinguette, il y en aura pour petits et grands !
La grande du Sourdeval Impasse du Sourdeval – Sainte Marie Laumont 14350 Souleuvre en Bocage Souleuvre-en-Bocage 14350 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « lagrangedusourdeval@outlook.fr »}]
Marché de producteurs & Rallye fermier
DR
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