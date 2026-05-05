CIVAM Vachement dépaysant – La grange du Sourdeval, La grande du Sourdeval, Souleuvre-en-Bocage

CIVAM Vachement dépaysant – La grange du Sourdeval Samedi 6 juin, 15h30 La grande du Sourdeval Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

La Grange ouvre ses portes ! Venez découvrir nos produits, notre ferme et nos animaux: poules pondeuses, porc sur paille, vaches laitières et activités maraîchères ! La journée sera animée entre visite de ferme, marché de producteurs et repas guinguette, il y en aura pour petits et grands !

La grande du Sourdeval Impasse du Sourdeval – Sainte Marie Laumont 14350 Souleuvre en Bocage Souleuvre-en-Bocage 14350 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « lagrangedusourdeval@outlook.fr »}]

Balade dans les près

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