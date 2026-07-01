Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget Festival Voce Humana Place de l’Église Plouaret

Informations pratiques

Plouaret

Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget Festival Voce Humana

Place de l’Église Eglise Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Chant des oiseaux.

Stéphane Fuget est claviériste et chef d’orchestre. Il mène tout d’abord une carrière internationale de chef de chant dans les plus prestigieuses maisons d’opéra et développe au CRR de Paris une classe de Chef de chant et une classe d’Opéra baroque, uniques en France. Il crée en 2018 Les Épopées, compagnie avec laquelle il propose une vision résolument nouvelle en matière d’interprétation.

Claire Lefilliâtre est reconnue comme l’une des meilleures interprètes des musiques du XVIIe siècle. Elle collabore avec de nombreux ensembles sur des scènes françaises et internationales. .

Place de l’Église Eglise Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget Festival Voce Humana Plouaret a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose