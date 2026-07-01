Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget Festival Voce Humana Place de l’Église Plouaret
samedi 25 juillet 2026 · Place de l'Église · Plouaret
Informations pratiques
Plouaret
Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget Festival Voce Humana
Place de l’Église Eglise Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Chant des oiseaux.
Stéphane Fuget est claviériste et chef d’orchestre. Il mène tout d’abord une carrière internationale de chef de chant dans les plus prestigieuses maisons d’opéra et développe au CRR de Paris une classe de Chef de chant et une classe d’Opéra baroque, uniques en France. Il crée en 2018 Les Épopées, compagnie avec laquelle il propose une vision résolument nouvelle en matière d’interprétation.
Claire Lefilliâtre est reconnue comme l’une des meilleures interprètes des musiques du XVIIe siècle. Elle collabore avec de nombreux ensembles sur des scènes françaises et internationales. .
Place de l’Église Eglise Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget Festival Voce Humana Plouaret a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Plouaret (Côtes-d'Armor)
- À la découverte de Plouaret et de l’imaginaire de Luzel Rue Louis Prigent Plouaret 16 juillet 2026
- Fabrication d’un carnet Médiathèque Plouaret 17 juillet 2026
- Les musicales du dimanche Plouaret 19 juillet 2026
- Renaissance à Gogo Festival Voce Humana Rue du 19 Mars 1962 Plouaret 25 juillet 2026
- Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana Place de l’Église Plouaret 25 juillet 2026