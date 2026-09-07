Claire Marin présente « Nos vies écorchées », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Claire Marin présente « Nos vies écorchées » Lundi 21 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T19:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-21T19:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:59:00+02:00

Qu’est-ce qui nous touche ? Qu’est-ce qui nous émeut, nous bouleverse ?

De l’effleurement à l’embrasement, de la vulnérabilité des corps meurtris à la force réparatrice des parures et vêtements, Claire Marin examine ce que notre peau dit de nous. Elle interroge la place du toucher dans une époque qui s’enivre de virtualité.

Claire Marin est professeure de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles et membre associée de l’ENS-Ulm_**.**_

Venez découvrir « Nos vies écorchées » publié aux Éditions Flammarion.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Pascal Ito

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-claire-marin-presente-nos-vies-ecorchees-1998635124459 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireClaireMarin »}]

Qu’est-ce qui nous touche ? Qu’est-ce qui nous émeut, nous bouleverse ? De l’effleurement à l’embrasement, de la vulnérabilité des corps meurtris à la force réparatrice des parures … Rencontre-Dédicace