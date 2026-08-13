Clap 41 Louise Violet à Veuzain-sur-Loire Veuzain-sur-Loire
mardi 15 septembre 2026 · Veuzain-sur-Loire
Informations pratiques
Veuzain-sur-Loire
Clap 41 Louise Violet à Veuzain-sur-Loire
6 Rue Gustave Marc Veuzain-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.
1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents. .
6 Rue Gustave Marc Veuzain-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 20 40
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English :
Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.
L’événement Clap 41 Louise Violet à Veuzain-sur-Loire Veuzain-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil Départemental 41