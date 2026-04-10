Clap aux vélos Boulevard de Chézy, Rennes Rennes Lundi 4 mai, 08h15 Ille-et-Vilaine

Applaudissement des cyclistes sur leur trajet matinal, pour l’ouverture de Mai à Vélo

Ouverture de Mai à Vélo en fanfare ! Si vous passez sur la bidirectionnelle du boulevard de Chézy à Rennes sur votre trajet du matin, vous serez acclamé.e comme héros du quotidien, à vélo !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-04T08:15:00.000+02:00

Fin : 2026-05-04T08:55:00.000+02:00

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Boulevard de Chézy, Rennes Boulevard de Chézy, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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