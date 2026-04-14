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Clap aux vélos, Boulevard de Chézy, Rennes, Rennes

Clap aux vélos, Boulevard de Chézy, Rennes, Rennes

Clap aux vélos, Boulevard de Chézy, Rennes, Rennes lundi 4 mai 2026.

Lieu : Boulevard de Chézy, Rennes

Adresse : Boulevard de Chézy, Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Clap aux vélos Lundi 4 mai, 08h15 Boulevard de Chézy, Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:15:00+02:00 – 2026-05-04T08:55:00+02:00
Fin : 2026-05-04T08:15:00+02:00 – 2026-05-04T08:55:00+02:00

Ouverture de Mai à Vélo en fanfare ! Si vous passez sur la bidirectionnelle du boulevard de Chézy à Rennes sur votre trajet du matin, vous serez acclamé.e comme héros du quotidien, à vélo !

Boulevard de Chézy, Rennes Boulevard de Chézy, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Applaudissement des cyclistes sur leur trajet matinal, pour l’ouverture de Mai à Vélo

Rayons d’Action

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