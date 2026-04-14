Clap aux vélos, Boulevard de Chézy, Rennes, Rennes

Clap aux vélos Lundi 4 mai, 08h15 Boulevard de Chézy, Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:15:00+02:00 – 2026-05-04T08:55:00+02:00

Fin : 2026-05-04T08:15:00+02:00 – 2026-05-04T08:55:00+02:00

Ouverture de Mai à Vélo en fanfare ! Si vous passez sur la bidirectionnelle du boulevard de Chézy à Rennes sur votre trajet du matin, vous serez acclamé.e comme héros du quotidien, à vélo !

Boulevard de Chézy, Rennes Boulevard de Chézy, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Applaudissement des cyclistes sur leur trajet matinal, pour l’ouverture de Mai à Vélo

Rayons d’Action