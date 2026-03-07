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Clap de fin d’été Bassin des Dervallières Nantes

Clap de fin d’été Bassin des Dervallières Nantes

Clap de fin d’été Bassin des Dervallières Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Bassin des Dervallières

Adresse : 5 rue Auguste Renoir 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 17:00 – 23:00
Gratuit : oui  Tout public 

Soirée de clôture de l’été avec animations, concert et cinéma en plein air Au programme notamment :- Animations variées et grands jeux en bois- Concert West’Tour (Cie Dekonou)- Cinéma en plein air (Film d’animation Migration)Organisé par la Ville de Nantes avec L’ACCOORD et les associations du quartier

Bassin des Dervallières Nantes 44100


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