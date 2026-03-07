Clap de fin d’été Bassin des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 17:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Soirée de clôture de l’été avec animations, concert et cinéma en plein air Au programme notamment :- Animations variées et grands jeux en bois- Concert West’Tour (Cie Dekonou)- Cinéma en plein air (Film d’animation Migration)Organisé par la Ville de Nantes avec L’ACCOORD et les associations du quartier

Bassin des Dervallières Nantes 44100



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