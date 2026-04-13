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Clara et Robert Schumann, un amour en musique, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Clara et Robert Schumann, un amour en musique, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Clara et Robert Schumann, un amour en musique, Auditorium des Champs Libres, Rennes mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Auditorium des Champs Libres

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : gratuit

Clara et Robert Schumann, un amour en musique Mercredi 29 avril, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T12:30:00+02:00 – 2026-04-29T13:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T12:30:00+02:00 – 2026-04-29T13:30:00+02:00

Ce concert commenté révèle ce qui permit au quintette pour piano et cordes du compositeur de devenir l’une des œuvres les plus appréciées de ce genre musical. 
Violons : Fabien Boudot, Laurent Le Flécher – Alto : 
Cyrile Robert – Violoncelle : Olivier Lacour – Piano : Kévin 
Morens – conférencière : Maïna Guillamet.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Figure majeure du romantisme allemand, le couple Schumann symbolise toutes les passions de ce courant artistique qui traversa l’Europe du 19e siècle.

Vanessa Burhig

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