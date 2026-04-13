Clara et Robert Schumann, un amour en musique, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Clara et Robert Schumann, un amour en musique Mercredi 29 avril, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T12:30:00+02:00 – 2026-04-29T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T12:30:00+02:00 – 2026-04-29T13:30:00+02:00

Ce concert commenté révèle ce qui permit au quintette pour piano et cordes du compositeur de devenir l’une des œuvres les plus appréciées de ce genre musical.

Violons : Fabien Boudot, Laurent Le Flécher – Alto :

Cyrile Robert – Violoncelle : Olivier Lacour – Piano : Kévin

Morens – conférencière : Maïna Guillamet.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Figure majeure du romantisme allemand, le couple Schumann symbolise toutes les passions de ce courant artistique qui traversa l’Europe du 19e siècle.

Vanessa Burhig