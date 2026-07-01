Clarinet Power | Saison Philhar, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Clarinet Power | Saison Philhar Samedi 17 avril 2027, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Billets à l’unité (de 6 € à 18 € selon profil) et abonnements. Réservation en ligne et par téléphone au 06 58 28 79 96. Sur place, le jour du concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-17T18:00:00+02:00 – 2027-04-17T19:30:00+02:00

Fin : 2027-04-17T18:00:00+02:00 – 2027-04-17T19:30:00+02:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de la PHILHAR dans son auditorium.

Programme : « Clarinet Power »

Nantes Philharmonie s’associe au Conservatoire pour ce concert consacré à la clarinette, instrument central de l’orchestre d’harmonie. Présente depuis la fin du XVIIème dans tous les styles, elle révèlera toute sa richesse expressive, du répertoire romantique à la création contemporaine, de la musique de chambre aux formes concertantes. Ce programme met en regard des œuvres illustrant la diversité de ses usages : une création pour grand ensemble de Jean-Pierre Pommier, le Concertino op.26 de Carl Maria von Weber interprété par le soliste international Raphaël Sévère, ainsi que des pages de Franz Krommer, de Philippe Quelard, de Oscar Navarro et de Rolf Rudin. À travers ces œuvres, la clarinette apparaît tour à tour soliste virtuose, instrument de dialogue ou pilier de texture orchestrale. Ce concert souligne également la vitalité du partenariat entre notre orchestre et le conservatoire de Nantes, en ouvrant la scène aux étudiants des classes de clarinette, dans un esprit de transmission et de plaisir musical collectif.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://philhar.com/clarinet-power/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de la PHILHAR dans son auditorium. Programme : « Clarinet Power » philhar