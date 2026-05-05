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Classique sur grand écran Le sud CINEMA LE SELECT Granville

Classique sur grand écran Le sud CINEMA LE SELECT Granville

Classique sur grand écran Le sud CINEMA LE SELECT Granville dimanche 24 mai 2026.

Lieu : CINEMA LE SELECT

Adresse : 7 Boulevard d'Hauteserve

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Granville

Classique sur grand écran Le sud

CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Dans l’Espagne des années 50, une petite fille, Estrella, est fascinée par son père, un homme plein de mystère.

De Victor Erice| Avec Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Icíar Bollaín

La séance est suivie d’une intervention de Youri Deschamps, spécialiste du cinéma de patrimoine.   .

CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Classique sur grand écran Le sud

L’événement Classique sur grand écran Le sud Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer

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