Classique sur grand écran Le sud CINEMA LE SELECT Granville

Granville

Classique sur grand écran Le sud

CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans l’Espagne des années 50, une petite fille, Estrella, est fascinée par son père, un homme plein de mystère.

De Victor Erice| Avec Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Icíar Bollaín

La séance est suivie d’une intervention de Youri Deschamps, spécialiste du cinéma de patrimoine. .

CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Classique sur grand écran Le sud

L’événement Classique sur grand écran Le sud Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer