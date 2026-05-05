Classique sur grand écran Le sud CINEMA LE SELECT Granville
Classique sur grand écran Le sud CINEMA LE SELECT Granville dimanche 24 mai 2026.
Granville
Classique sur grand écran Le sud
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dans l’Espagne des années 50, une petite fille, Estrella, est fascinée par son père, un homme plein de mystère.
De Victor Erice| Avec Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Icíar Bollaín
La séance est suivie d’une intervention de Youri Deschamps, spécialiste du cinéma de patrimoine. .
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Classique sur grand écran Le sud
L’événement Classique sur grand écran Le sud Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
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