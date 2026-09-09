Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Claudia Modica dans en construction à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Un one-woman-show absurde, piquant et décalé, porté

par une énergie débordante.

Claudia y parle de son attirance assumée pour les hommes plus âgés

(oui, même ceux qui portent des charentaises ), la solitude qu’elle vit comme une fête, son passé de footballeuse de haut niveau et de coach sportive & mentale, ses origines méditerranéennes à travers ses grandmères

(moitié italienne, moitié espagnole = 200% d’avis non sollicités),. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Claudia Modica dans en construction à L’improviste

L’événement Claudia Modica dans en construction à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme