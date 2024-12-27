Claudio Capéo Antarès Le Mans

Claudio Capéo

Début : 2027-01-22 20:00:00

Claudio Capéo, de retour à Antarès Le Mans !!!

Artiste multi-récompensé et recordman des ventes de disques avec plus d’un million et demi d’albums vendus, Claudio Capéo est l’un des artistes les plus plébiscités de la scène française des années 2020. Son dernier album Rose des vents s’est écoulé à plus de 150 000 exemplaires (disque de platine) et se classe toujours dans le top des ventes en France, porté notamment par les singles Si j’avais su (single de platine) et Chez toi en duo avec Slimane (single de platine). Claudio Capéo a dévoilé le 22 novembre 2024 un album best of incluant ses plus grands succès et son nouveau single inédit T’en aller . Il repartira en tournée dans toute la France à partir de novembre 2026 !

RDV le 22 janvier 20h à Antarès. .

