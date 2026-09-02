Informations pratiques

Juniville

Clélia et Marco Horvat

Bibliothéque Juniville Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

L’amour, la mort, la nature, la nuit, le silence, la jalousie, la joie, l’ivresse, la foi, la tendresse, l’absence … de tous temps les poètes ont chanté ces thèmes.D’un siècle à l’autre, ce ne sont ni les mêmes mots, ni les mêmes harmonies, mais qu’elle s’exprime en français, en italien, en espagnol, en anglais ou en allemand, l’émotion reste la même, chantée ou jouée, accompagnée du théorbe ou de la guitare romantique.Père et fille, Marco et Clélia Horvat nous offrent ici un bouquet d’émotions à partager en famille.Durée 1h15Dès 6ans

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Bibliothéque Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

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English :

Love, death, nature, night, silence, jealousy, joy, intoxication, faith, tenderness, absence? Poets have always sung of these themes.From one century to the next, the words and harmonies may change, but whether expressed in French,, in Italian, Spanish, English, or German—the emotion remains the same, whether sung or played, accompanied by the theorbo or the romantic guitar.Father and daughter, Marco and Clélia Horvat, offer us here a bouquet of emotions to share as a family. Running time: 1 hour 15 minutes. Ages 6 and up

L’événement Clélia et Marco Horvat Juniville a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme