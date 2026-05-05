Pau

Clémenceau en fête ! Week-end 3

64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Pendant près de trois semaines, Clemenceau en fête réunit restaurateurs éphémères, artistes et associations dans un même espace ouvert. Vous y trouvez une offre gourmande variée, des concerts en fin de journée, des DJ sets en soirée et des animations accessibles à tous. En famille ou entre amis, chacun compose son moment déjeuner sur le pouce, atelier avec les enfants ou soirée musicale. L’ensemble crée un lieu de vie simple et animé, fidèle à l’esprit des fêtes du Sud-Ouest !

Programme du mercredi 13 mai

18h30 Breackdanse avec DANS6T

Implantée depuis 2001 sur Tarbes, DANS6T s’étend sur le territoire de Pau avec un centre de danse depuis septembre 2024. C’est une école de danses urbaines variées dancehall, afro, k-pop, commercial, commercial girly, break-dance, salsa, heels, street-jazz, cabaret…

19H30 Rock’n Roll avec AkroDanse

21H Live in Pau- DJ SET avec Hameed Laweed .

64000 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clémenceau en fête ! Week-end 3

L’événement Clémenceau en fête ! Week-end 3 Pau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Pau