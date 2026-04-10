CLEMENT BLOUIN COMEDIE LE MANS Le Mans
CLEMENT BLOUIN COMEDIE LE MANS Le Mans samedi 24 octobre 2026.
CLEMENT BLOUIN Début : 2026-10-24 à 18:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72
À voir aussi à Le Mans (72)
- Région Pays de la Loire Tour Le Mans 10 avril 2026
- SILOPHONIC #2 Avec La Velue et Among Tides L’Alambik! Le Mans 11 avril 2026
- Lala Sagna La grande classe Comédie Le Mans Le Mans 11 avril 2026
- Stage MAO, field recording et design sonore EVE Scène universitaire Le Mans 11 avril 2026
- LE GALA DE LA PERCHE – 18H CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans 11 avril 2026