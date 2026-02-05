Clément Blouin – Magicien c’est pas un métier Le Bacchus Rennes 4 – 6 décembre Tarifs : 25€ et 18€

finaliste de la 20ème saison de « La France a un Incroyable Talent »

**« Magicien ? C’est pas un métier !** Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie ! »

En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation « Coup de coeur » dans l’émission « Les Comiques Préférés des Français » avec Laurence Boccolini, il fait une apparition dans « Cabaret » avec Stéphane Bern sur France 2, rejoint le casting de la saison 14 du Jamel Comedy Club sur Canal + et termine finaliste de la 20ème saison de « La France a un Incroyable Talent » sur M6.

Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med !

__________

« Le coup de coeur de l’émission. Bluffant ! » – France 2.

« Une révélation que la découverte de ce magicien charismatique ! » – Ouest Mag.

« Celui qui était annoncé comme magicien est bien plus que cela ! Drôle, malicieux et un brin charmeur… » – L’Est Eclair.

[https://youtu.be/L_o4_7oQyT4](https://youtu.be/L_o4_7oQyT4)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-04T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-06T18:15:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8157-clement-blouin-magicien-c-est-pas-un-metier-decembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

