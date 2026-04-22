Clément Viktorovitch l’art de ne pas dire Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Clément Viktorovitch l’art de ne pas dire

Dimanche 17 janvier 2027 à partir de 17h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 17:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

L’art de ne pas dire avec Clément Viktorovitch

Clément Viktorovitch, docteur en science politique soucieux de vulgarisation dans les médias (France Info, Clique, Quotidien), sur internet (Twitch, Youtube) et en librairie (Le Pouvoir Rhétorique, Logocratie) apparait pour la première fois sur scène dans une fiction grinçante.



Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…



A travers ce spectacle, déjà 150 000 spectateur.ices ont pu s’emparer des outils de décryptage du discours et, au-delà, s’interroger sur les dégâts qu’une parole politique déloyale peut entraîner pour notre vie démocratique.



Pour beaucoup, ce spectacle a été vécu comme un acte de résistance citoyenne en dehors des luttes de partis ; un moment festif pour prendre conscience de l’ampleur des manipulations, faire vibrer notre indignation, conjurer l’isolement et la résignation, faire commun.



En 2027 la France vivra son élection présidentielle. Peut-être la plus importante. Peut-être celle du basculement. Pour cette dernière tournée, Clément Viktorovitch nous propose une nouvelle version de L’art de ne pas dire adaptée au grand format des zéniths et des arenas. Dans ces lieux mêmes qui, au même moment, résonneront des discours de campagne des candidats, il nous invite à vivre un anti-meeting électoral pour célébrer notre désir de mobilisation citoyenne.



Face à la dégradation du débat public et à la toxicité des discours politiques, nous laisserons-nous faire si facilement ?



Production Gilles Mattana/Agoram Productions.



Ecriture Ferdinand Barbet et Clément Viktorovitch



Mise en scène Ferdinand Barbet



Musiques Hugo Sempé .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 84 00 ledome@marseille.fr

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English :

The art of not saying with Clément Viktorovitch

L’événement Clément Viktorovitch l’art de ne pas dire Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille