Cléo Totti / Le mythe des fèves d’argent La Pop Paris

Installation, Sculpture, Exposition.

Le mythe des fèves d’argent est une installation immersive composée de formes sculpturales mêlant éléments végétaux, matières transformées et structures en cuivre, activées par une dimension sonore. La voix de l’artiste modulée circule dans l’espace et à l’intérieur des sculptures, créant un réseau invisible reliant les éléments entre eux. Pensées comme des objets sonores, les formes s’activent par la présence du·de la spectateur·rice par le regard, la proximité, la chaleur du corps. Le son agit comme un liant, donnant une voix aux matières et faisant émerger un langage sensible.

La fève, élément central, renvoie à des rituels populaires de renversement, mais aussi à une plante de résistance, capable de pousser dans des terres sèches. Elle est ici envisagée comme une forme de « monnaie du pauvre », en lien avec les premières formes d’échange.

Inspirée notamment par les racines italiennes de l’artiste, l’installation convoque des récits populaires liés à la terre, aux ressources et aux gestes invisibles de celles et ceux qui la travaillent.

Cléo Totti imagine dans la cale un espace hors du temps, méditatif, un lieu de refuge hors du tumulte et de la cacophonie ambiante de la ville. En mêlant le vivant et la technologie Cléo Totti crée une installation qui met en éveil nos sens.

Chaque année, La Pop propose aux publics de découvrir une installation sonore conçue pour la cale de la péniche par un·e artiste des arts visuels. En juin 2026, c’est l’artiste pluridisciplinaire Cléo Totti qui s’empare de cet espace flottant pour créer une installation immersive composée de sculptures sonores mêlant éléments végétaux, matières transformées et structures en cuivre. Dans cette œuvre, le son agit comme un liant, donnant une voix aux matières et faisant émerger un langage sensible. Comme un écho aux origines italienne de l’artiste, l’installation convoque des récits populaires liés à la terre, aux ressources et aux gestes invisibles de celles et ceux qui la travaillent.

Bio artiste Cléo Totti (née en 1989 à Bastogne, Belgique) vit et travaille à Liège. Elle est diplômée d’un master en arts visuels de l’ERG Bruxelles (2015). Sa pratique artistique pluridisciplinaire associe sculpture, dessin, peinture, photographie, vidéo et son. À travers des installations immersives, elle explore le corps et le paysage comme des territoires sensibles et en constante transformation, interrogeant les relations entre matière, espace et perception.

L’installation est pensée comme un refuge de soin, propice à la reconnexion.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

La Pop Face au 61 quai de la Seine 75019 Paris



Afficher la carte du lieu La Pop et trouvez le meilleur itinéraire

