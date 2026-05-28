Clermont Auvergne Opéra, Éclats d’amour ! Éclats de voix !, Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont Auvergne Opéra, Éclats d’amour ! Éclats de voix ! Dimanche 20 septembre, 18h00 Opéra-Théâtre Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Laissez-vous emporter au coeur des passions romantiques avec ce récital qui vous invite à découvrir toutes les nuances de l’amour – ardent ou secret, éclatant ou pudique – à travers le faste de l’opéra français du XIXᵉ siècle et l’intimité raffinée des mélodies de salon. Véritable partenaire de scène, le piano se fait ici écho et confident de la voix, créant un dialogue vibrant entre la grandeur lyrique et la délicatesse poétique.

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473426363 https://clermont-auvergne-opera.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}] Dès 1850, il fut question de remplacer la vieille salle située au sud de la place de la Victoire par un théâtre plus vaste et plus digne de sa fonction. La décision est prise d’aménager le bâtiment de l’ancienne halle aux toiles, construit entre 1815 et 1820. Le projet est confié à l’architecte Jean-Joseph Teillard. Gourgouillon est chargé des sculptures et Jules Toulot des scènes peintes. L’inauguration eut lieu en 1894, mais la décoration du foyer ne fut réalisée qu’en 1901. Teillard adopta le parti du théâtre à l’italienne : façade avec porche et loggia ouvrant sur un vaste vestibule surmonté du foyer ; salle à balcons en fer à cheval répartis en classes ; scène à l’italienne avec coulisses, dessous et cintres. Du vestibule partent plusieurs escaliers, chacun desservant un niveau différent. Parkings : Jaude et Vercingétorix. Tramway : arrêt Place de Jaude. C.Vélo : Station, 6 place de Jaude.

Laissez-vous emporter au coeur des passions romantiques avec ce récital qui vous invite à découvrir toutes les nuances de l’amour – ardent ou secret, éclatant ou pudique – à travers le faste de du et…

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