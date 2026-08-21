Clermont en nocturne, Place de la Victoire, Clermont-Ferrand
vendredi 18 septembre 2026 · Place de la Victoire · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont en nocturne Vendredi 18 septembre, 20h30 Place de la Victoire Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Visite à pied de deux heures du centre historique de Clermont jusqu’à la place de Jaude illuminée avec talent au XXIe siècle.
La majestueuse cathédrale en pierre de lave, les fontaines, les rues piétonnes et les hôtels particuliers : c’est beau une ville la nuit !
Place de la Victoire Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]
Visite à pied de deux heures du centre historique de Clermont jusqu’à la place de Jaude illuminée avec talent au XXIe siècle.
©Ministère de la Culture
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