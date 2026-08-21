Clés de datation des cartes postales anciennes et des clichés familiaux, Chapelle Notre Dame, La Roche-Bernard

Informations pratiques

Clés de datation des cartes postales anciennes et des clichés familiaux Samedi 19 septembre, 10h15 Chapelle Notre Dame Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Le cachet de la poste ne suffit pas, peut même être source d’erreur, pour dater une carte postale et en l’absence de date au verso d’un cliché privé, bien d’autres critères, soit techniques, soit sur l’évolution de la voirie, du bâti ou des vêtements permettent de démentir ou d’affirmer la date et parfois l’heure d’un cliché.

Après un bref exposé de 15mn, à 10h15 puis 11h15, des exemples concrets de raisonnement de datation serviront d’introduction à des échanges sur d’éventuelles énigmes photographiques locales que les participants pourront présenter aux collectionneurs présents, férus d’images anciennes.

Chapelle Notre Dame Rue Haute Notre Dame 56130 La Roche-Bernard La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne

Atelier participatif

©michelchatal