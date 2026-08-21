Visite guidée – SOS patrimoine toujours en péril, Mairie de La Roche-Bernard, La Roche-Bernard

Informations pratiques

Visite guidée – SOS patrimoine toujours en péril Samedi 19 septembre, 18h00 Mairie de La Roche-Bernard Morbihan

RDV devant l’entrée de la salle des mariages de la Mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Après une trentaine d’années de diffusion, l’émission télévisée « Chefs-d’œuvre en péril » s’est terminée en 1994 ; « l’année du Patrimoine » décidée pour 1980 (en conseil des ministres) devait « être l’occasion de témoigner de l’intérêt, l’entretien et l’enrichissement du patrimoine collectif qui est l’un des plus beaux du monde et doit être aimé, conservé et entretenu comme tel…constituant un enjeu d’avenir dans un monde aujourd’hui incertain… » ; phrase d’une actualité criante en 2026, tant l’entretien courant et la connaissance font parfois défaut, hormis un focus ponctuel comme les JEP.

Cultiver la mémoire et (ré)éveiller constamment l’intérêt patrimonial local, tel est l’enjeu de ce « tour de guet » : SOS tuffeau, SOS menuiseries artisanales, SOS fontaines, SOS murailles du 19ème siècle, SOS vieux papiers et photographies familiales d’intérêt général.

Mairie de La Roche-Bernard 56130 La Roche-Bernard La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne https://www.laroche-bernard.com/

Michel Chatal vous propose de découvrir La Roche-Bernard sous un nouvel angle :

©michelchatal