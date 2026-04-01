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CLÉS DU PRIEURÉ JEAN PIERRE SOULA ET SES INVITÉS Mailholas

CLÉS DU PRIEURÉ JEAN PIERRE SOULA ET SES INVITÉS Mailholas

CLÉS DU PRIEURÉ JEAN PIERRE SOULA ET SES INVITÉS Mailholas dimanche 26 avril 2026.

Adresse : PRIEURÉ ST PIERRE DE BIRAC DE MAILHOLAS

Ville : 31310 Mailholas

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Mailholas

CLÉS DU PRIEURÉ JEAN PIERRE SOULA ET SES INVITÉS

PRIEURÉ ST PIERRE DE BIRAC DE MAILHOLAS Mailholas Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Entre les murs chargés d’histoire de la chapelle de Mailholas, laissez la musique résonner et venez découvrir une programmation de concerts pleine d’émotions !
Proposé par Les Clés du Prieuré. 12  .

PRIEURÉ ST PIERRE DE BIRAC DE MAILHOLAS Mailholas 31310 Haute-Garonne Occitanie   les.cles.du.prieure@gmail.com

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English :

Let the music resonate within the historic walls of the Mailholas chapel, and discover a concert program full of emotion!

L’événement CLÉS DU PRIEURÉ JEAN PIERRE SOULA ET SES INVITÉS Mailholas a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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