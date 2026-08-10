CLIMAX THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

Informations pratiques

Pibrac

CLIMAX

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08 21:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime.

Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant le dérèglement climatique.

– Spectacle Coup de cœur Avignon OFF 2021

– Succès Avignon OFF 2021/2022/ 2023 /2024/2025

– Prix Méléagrine du meilleur spectacle

– Prix de la meilleure mise en scène au Festival Auteurs Théâtre

– + de 550 représentations en France et à l’étranger 20 .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11

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English :

A total performance at the intersection of theater, dance, song, and mime.

L’événement CLIMAX Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE