LE TOUR DU MONDE EN 80 MINUTES THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

Informations pratiques

Pibrac

LE TOUR DU MONDE EN 80 MINUTES

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Phileas Fogg est de retour avec un pari encore plus fou Réaliser le tour du monde en 80 minutes !

Ici, pas de locomotives ni de machines à vapeur, mais un vaisseau supersonique propulsé par l’énergie de la musique ! Pour réussir cet exploit, le dandy parieur pourra bien sûr compter sur le talent de son serviteur multi-instrumentiste, le bien nommé Passe-Partout, mais aussi sur vous !

Embarquez dans une aventure menée tambour battant au rythmes des musiques du monde entier.

Avec ce nouveau spectacle, Les Astronambules nous plongent dans l’univers rocambolesque de Jules Vernes et nous invitent à parcourir une géographie sonore où la diversité des cultures musicales ne sépare pas mais rassemble autour d’un langage universel. 13 .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11

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English :

Phileas Fogg is back with an even crazier challenge: to travel around the world in 80 minutes!

L’événement LE TOUR DU MONDE EN 80 MINUTES Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE