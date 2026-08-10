PYRÉNICIMES 2026 THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac
vendredi 27 novembre 2026 · THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC · Pibrac
Informations pratiques
Pibrac
PYRÉNICIMES 2026
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-27
Créé en 2009, porté par le club Pibrac Randonnées Montagne, le Festival Pyrénicimes est devenu un rendez-vous incontournable dans la région toulousaine.
Attaché à des valeurs fortes (convivialité, éco-responsabilité, inclusion) comme à l’esprit de cordée solidaire, l’événement se veut fédérateur et créateur de rencontres autour d’une passion commune la montagne, la nature et les grands espaces.
Avec le festival Pyrénicimes, toute la ville de Pibrac vibre autour de la montagne et de la nature sauvage pendant une semaine… Ciné-débats, salon photo nature, spectacle inédit, village montagnard, gourmand & artisanal, démos, ateliers, conférences… 12 .
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11
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English :
Launched in 2009 by the Pibrac Randonnées Montagne club, the Pyrénicimes Festival has become a must-attend event in the Toulouse region.
L’événement PYRÉNICIMES 2026 Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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