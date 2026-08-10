MYSTÈRE TRIO QUARTET THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

Informations pratiques

Pibrac

MYSTÈRE TRIO QUARTET

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:50:00

Date(s) :

2026-10-02

Mystère trio quartet propose un répertoire de compositions jazz swing actuel teintées d’une touche d’exotisme.

Cette fois il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus Deux guitaristes talentueux aux sonorités électriques dialoguent et se répondent, en osmose avec une section rythmique contrebasse batterie dynamique et inspirée.

Ce swing contemporain, à la fois énergique et inventif, s’affranchit des codes traditionnels en mêlant étroitement écriture et improvisation.

Ils fêteront la sortie de leur 8ème album En équilibre aux couleurs jazz, manouches et hispanisantes, lors de cette soirée.

Virtuosité et sens mélodique restent les piliers de cette belle aventure musicale qui se poursuit avec passion et complicité depuis plus de 25 ans.

Ce concert clôture une résidence de création au TMP dans le cadre de la sortie de leur 8ème album En équilibre . 20 .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11

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English :

Myst%E8re Trio Quartet performs a repertoire of contemporary swing jazz compositions with a touch of exotic flair.

L’événement MYSTÈRE TRIO QUARTET Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE