Informations pratiques

Schirmeck

Clinquette

18 rue du Général Leclerc Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Au programme 14h à 17h atelier de construction de cabanes à oiseaux et à chauve-souris ouvert à tous les âges (duo parent-enfant en dessous de 10ans). Nous fournissons le bois, la quincaillerie, l’outillage. Participation de 10€ pour l’atelier. 19h concert d’accordéon de Quentin ANDRE .

18 rue du Général Leclerc Schirmeck 67570 Bas-Rhin Grand Est collectif-materre@proton.me

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English :

L’événement Clinquette Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche