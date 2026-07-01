Clinquette Schirmeck
samedi 18 juillet 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Clinquette
18 rue du Général Leclerc Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Au programme 14h à 17h atelier de construction de cabanes à oiseaux et à chauve-souris ouvert à tous les âges (duo parent-enfant en dessous de 10ans). Nous fournissons le bois, la quincaillerie, l’outillage. Participation de 10€ pour l’atelier. 19h concert d’accordéon de Quentin ANDRE .
18 rue du Général Leclerc Schirmeck 67570 Bas-Rhin Grand Est collectif-materre@proton.me
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English :
L’événement Clinquette Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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