CLLAJ Tour !, Rencontres&Loisirs 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies, Oignies
CLLAJ Tour !, Rencontres&Loisirs 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies, Oignies mercredi 3 juin 2026.
CLLAJ Tour ! Mercredi 3 juin, 10h00 Rencontres&Loisirs 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies Pas-de-Calais
Sur inscription auprès du CLLAJ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Au programme :
10H Ateliers autour du logement (Kijoulou, tri des déchets, écogestes…)
12H-13H Pause déjeuner offerte par l’association
13H30 Visite des locaux Impulsion Carvin
15H30 Visite d’une agence auprès d’un bailleur (sous-réserve)
Voir le programme
Rencontres&Loisirs 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.79.95.58 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.82.47.12.27 »}] [{« link »: « https://www.semainedulogementdesjeunes.org/wp-content/uploads/2026/05/CLLAJ-Henin-Carvin-Semaine-Logement-Jeunes-2026.pdf »}]
Viens participer à notre journée autour du logement
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