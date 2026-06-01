CLLAJ Tour !, Rencontres&Loisirs 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies, Oignies

CLLAJ Tour ! Mercredi 3 juin, 10h00 Rencontres&Loisirs 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies Pas-de-Calais

Sur inscription auprès du CLLAJ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Au programme :

10H Ateliers autour du logement (Kijoulou, tri des déchets, écogestes…)

12H-13H Pause déjeuner offerte par l’association

13H30 Visite des locaux Impulsion Carvin

15H30 Visite d’une agence auprès d’un bailleur (sous-réserve)

Voir le programme

Rencontres&Loisirs 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies 19 rue du 19 mars 1962, 62590 Oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.79.95.58 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.82.47.12.27 »}] [{« link »: « https://www.semainedulogementdesjeunes.org/wp-content/uploads/2026/05/CLLAJ-Henin-Carvin-Semaine-Logement-Jeunes-2026.pdf »}]

Viens participer à notre journée autour du logement