CloClo Forever Mutzig
vendredi 27 novembre 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
CloClo Forever
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Venez revivre un concert de Claude François plus vrai que nature ! Une reproduction du show Claude François de l’époque où l’ambiance est au rendez-vous, un spectacle rythmé avec des chorégraphies à vous couper le souffle, au total 2h d’un méga show 100% Live dans l’univers de Cloclo avec une énergie débordante et une réelle complicité avec le public !
CLOCLO FOREVER, c’est 14 artistes sur scène, l’artiste principal dans le rôle de Claude François, avec sa ressemblance si troublante, sa voix si semblable de la star, entouré de 7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses plus Belles, belles, belles les unes que les autres, lorsque l’on a vu ce spectacle une fois sur scène, on a qu’une envie, c’est le voir et le revoir encore… .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement CloClo Forever Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Le Dôme de Mutzig
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