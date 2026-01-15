Informations pratiques

Mutzig

CloClo Forever

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Venez revivre un concert de Claude François plus vrai que nature ! Une reproduction du show Claude François de l’époque où l’ambiance est au rendez-vous, un spectacle rythmé avec des chorégraphies à vous couper le souffle, au total 2h d’un méga show 100% Live dans l’univers de Cloclo avec une énergie débordante et une réelle complicité avec le public !

CLOCLO FOREVER, c’est 14 artistes sur scène, l’artiste principal dans le rôle de Claude François, avec sa ressemblance si troublante, sa voix si semblable de la star, entouré de 7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses plus Belles, belles, belles les unes que les autres, lorsque l’on a vu ce spectacle une fois sur scène, on a qu’une envie, c’est le voir et le revoir encore… .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement CloClo Forever Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Le Dôme de Mutzig