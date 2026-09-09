Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine Saintes
vendredi 18 septembre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine
Place Saint Pierre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez le Cloître Saint-Pierre à Saintes lors des Journées du Patrimoine !
Profitez d’une exposition et de visites guidées au cœur du centre historique.
Un événement culturel incontournable en zone piétonne !
.
Place Saint Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 accueil@saintes-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Clo%EEtre Saint-Pierre %E0 Saintes during Heritage Days!
Enjoy an exhibition and guided tours in the heart of the historic center.
A must-see cultural event in the pedestrian zone!
L’événement Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Carrefour des Talents Présentation de la saison 72, av Gambetta Saintes 9 septembre 2026
- Présentation de saison 26/27 du Gallia Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes 10 septembre 2026
- Week-end chantant Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes 12 septembre 2026
- Culture Mouv’ Médiathèque François Mitterrand Saintes 12 septembre 2026
- Atelier hologramme Place de l’Échevinage Saintes 12 septembre 2026