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AGENDA · Saintes

Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine Saintes

vendredi 18 septembre 2026 · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place Saint Pierre
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine

Place Saint Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18

Découvrez le Cloître Saint-Pierre à Saintes lors des Journées du Patrimoine !
Profitez d’une exposition et de visites guidées au cœur du centre historique.
Un événement culturel incontournable en zone piétonne !
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Place Saint Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82  accueil@saintes-tourisme.fr

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English :

Discover the Clo%EEtre Saint-Pierre %E0 Saintes during Heritage Days!
Enjoy an exhibition and guided tours in the heart of the historic center.
A must-see cultural event in the pedestrian zone!

L’événement Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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