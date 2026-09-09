Informations pratiques

Saintes

Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine

Place Saint Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez le Cloître Saint-Pierre à Saintes lors des Journées du Patrimoine !

Profitez d’une exposition et de visites guidées au cœur du centre historique.

Un événement culturel incontournable en zone piétonne !

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Place Saint Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 accueil@saintes-tourisme.fr

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English :

Discover the Clo%EEtre Saint-Pierre %E0 Saintes during Heritage Days!

Enjoy an exhibition and guided tours in the heart of the historic center.

A must-see cultural event in the pedestrian zone!

L’événement Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge