Close-up ou la magie rapprochée, La Turbine sciences, Annecy
Close-up ou la magie rapprochée, La Turbine sciences, Annecy samedi 23 mai 2026.
Close-up ou la magie rapprochée Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie
Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Allez à la rencontre du magicien Jérôme Helfenstein avec ses numéros percutants, élégants et modernes.
Primé 1er prix close up au championnat de France magie… qu’on se le dise!
La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite
Allez à la rencontre du magicien Jérôme Helfenstein avec ses numéros percutants, élégants et modernes.
©Jérôme Helfenstein
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