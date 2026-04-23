Saint-Étienne-de-Montluc

Clôture du Prix Au fil des pages

3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Clap de fin pour le prix Au fil des pages avec Paroles de Livres !

Révélation du vainqueur et lecture musicale autour des romans de la sélection.

Entrée libre et gratuite. .

3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 25 97 bibliotheque.stetiennemontluc@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Clôture du Prix Au fil des pages Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay