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Clôture du Prix Au fil des pages Saint-Étienne-de-Montluc

Clôture du Prix Au fil des pages Saint-Étienne-de-Montluc jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 3 Rue de la Paix

Ville : 44360 Saint-Étienne-de-Montluc

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Étienne-de-Montluc

Clôture du Prix Au fil des pages

3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Clap de fin pour le prix Au fil des pages avec Paroles de Livres !
Révélation du vainqueur et lecture musicale autour des romans de la sélection.

Entrée libre et gratuite.   .

3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 25 97  bibliotheque.stetiennemontluc@estuaire-sillon.fr

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L’événement Clôture du Prix Au fil des pages Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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