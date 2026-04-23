Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc
Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc samedi 23 mai 2026.
Saint-Étienne-de-Montluc
Jeux de Mots avec Sophie Tolmer
3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Après un échauffement de cerveau, des propositions d’écriture vous sont faites sur des thématiques différentes créer un personnage, exprimer des émotions, inventer des intrigues, donner vie à des photos…
Ici, pas de pression, chacun écrit avec ses mots, son univers et son imagination. Et vous savez quoi ? C’est toujours bienveillant et gai.
Sur inscritpion. .
3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 25 97 bibliotheque.stetiennemonluc@estuaire-sillon.fr
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L’événement Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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