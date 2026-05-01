Pré Petit en Fête Saint-Étienne-de-Montluc
Pré Petit en Fête Saint-Étienne-de-Montluc dimanche 31 mai 2026.
Saint-Étienne-de-Montluc
Pré Petit en Fête
Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Pour la 4ème édition, la municipalité propose une journée festive et familiale avec différentes animations et spectacles pour petits et grands, à découvrir et partager à plusieurs.
Une sortie naturaliste sera proposée à partir de 9h30 pour découvrir la faune et la flore.
À partir de midi, et pour la première fois, un grand pique-nique sera proposé par l’association des parents d’élèves des trois écoles de la commune.
Vous retrouverez également des jeux en bois ainsi que des spectacles tout au long de l’après-midi.
Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la fête, qui aura lieu au Parc du Pré Petit pour profiter ensemble de cet espace naturel. .
Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 culture@st-etienne-montluc.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pré Petit en Fête Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
À voir aussi à Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Atlantique)
- Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc 16 mai 2026
- Clôture du Prix Au fil des pages Saint-Étienne-de-Montluc 21 mai 2026
- Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc 23 mai 2026
- Foire du Printemps Saint-Étienne-de-Montluc 30 mai 2026
- Bébés bouquineurs Saint-Étienne-de-Montluc 6 juin 2026