Saint-Étienne-de-Montluc

Pré Petit en Fête

Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Pour la 4ème édition, la municipalité propose une journée festive et familiale avec différentes animations et spectacles pour petits et grands, à découvrir et partager à plusieurs.

Une sortie naturaliste sera proposée à partir de 9h30 pour découvrir la faune et la flore.

À partir de midi, et pour la première fois, un grand pique-nique sera proposé par l’association des parents d’élèves des trois écoles de la commune.

Vous retrouverez également des jeux en bois ainsi que des spectacles tout au long de l’après-midi.

Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la fête, qui aura lieu au Parc du Pré Petit pour profiter ensemble de cet espace naturel. .

Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 culture@st-etienne-montluc.net

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English :

L’événement Pré Petit en Fête Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay