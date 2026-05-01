Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc
Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc samedi 16 mai 2026.
Saint-Étienne-de-Montluc
Les écrivains avec ou sans bulle
5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le festival les Écrivains avec ou sans bulle arrive à Montluc en partenariat avec Bouge Montluc .
De 10h à 18h30
– Rencontres avec des auteurs passionnés
– Dédicaces & découvertes littéraires
– Échanges autour des livres dans une ambiance conviviale
Crêpes & boissons sur place pour les gourmands
À partir de 19h
Ambiance musicale avec La Chorale Sans Nom .
5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire lodyssee.bulle@gmail.com
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English :
L’événement Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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