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Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc

Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc samedi 16 mai 2026.

Adresse : 5 Rue Jeanne d'Arc

Ville : 44360 Saint-Étienne-de-Montluc

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Étienne-de-Montluc

Les écrivains avec ou sans bulle

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Le festival les Écrivains avec ou sans bulle arrive à Montluc en partenariat avec Bouge Montluc .
De 10h à 18h30
– Rencontres avec des auteurs passionnés
– Dédicaces & découvertes littéraires
– Échanges autour des livres dans une ambiance conviviale

Crêpes & boissons sur place pour les gourmands

À partir de 19h
Ambiance musicale avec La Chorale Sans Nom   .

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lodyssee.bulle@gmail.com

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English :

L’événement Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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