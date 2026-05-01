Saint-Étienne-de-Montluc

Les écrivains avec ou sans bulle

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le festival les Écrivains avec ou sans bulle arrive à Montluc en partenariat avec Bouge Montluc .

De 10h à 18h30

– Rencontres avec des auteurs passionnés

– Dédicaces & découvertes littéraires

– Échanges autour des livres dans une ambiance conviviale

Crêpes & boissons sur place pour les gourmands

À partir de 19h

Ambiance musicale avec La Chorale Sans Nom .

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire lodyssee.bulle@gmail.com

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English :

L’événement Les écrivains avec ou sans bulle Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay