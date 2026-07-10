Clôture Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Brumisateur en main et le cœur en fête, rejoignez nous pour une ultime soirée. Des concerts dédiés aux jeunes talents du quartier aux côtés de l’association Soumbalaya et de KontradixionOuvert à tous·tes, gratuit.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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