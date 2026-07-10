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Clôture Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes
jeudi 23 juillet 2026 · Caserne Mellinet/La Générale · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
Brumisateur en main et le cœur en fête, rejoignez nous pour une ultime soirée. Des concerts dédiés aux jeunes talents du quartier aux côtés de l’association Soumbalaya et de KontradixionOuvert à tous·tes, gratuit.
Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
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