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Clôture Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Caserne Mellinet/La Générale · Nantes

Clôture Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Caserne Mellinet/La Générale
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 19:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Brumisateur en main et le cœur en fête, rejoignez nous pour une ultime soirée. Des concerts dédiés aux jeunes talents du quartier aux côtés de l’association Soumbalaya et de KontradixionOuvert à tous·tes, gratuit.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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