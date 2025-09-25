Clown François Pilon Le Hangar Loretz-d’Argenton
Clown François Pilon Le Hangar Loretz-d’Argenton samedi 9 mai 2026.
Clown François Pilon
Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres
Tarif : 90 – 90 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Clown / tous niveaux, jouer avec soi-même avec François Pilon
Venez découvrir les univers artistiques de la compagnie le temps d’un week-end créatif et festif !
La Voix du clown 9 et 10 mai 2026 Trouver la voix qui joue, s’appuyer sur l’organique, les résonances, les sons, les vocalises. Jouer à chanter, discourir… et jouer autrement les sons et les mots. .
Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr
English : Clown François Pilon
German : Clown François Pilon
Italiano :
Espanol : Clown François Pilon
L’événement Clown François Pilon Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2025-09-23 par Maison du Thouarsais