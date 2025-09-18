Poterie céramique initiation aux techniques de modelage Le Hangar Loretz-d’Argenton

Poterie céramique initiation aux techniques de modelage Le Hangar Loretz-d’Argenton samedi 9 mai 2026.

Poterie céramique initiation aux techniques de modelage

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir ou perfectionner , avec Jeanne Pilon-Dubois, le travail de la terre et les différentes techniques de modelage, du colombin au pincé (uniquement modelage, pas de tournage). Ouvert à tous les niveaux du débutant au confirmé. .

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr

English : Poterie céramique initiation aux techniques de modelage

German : Poterie céramique initiation aux techniques de modelage

Italiano :

Espanol : Poterie céramique initiation aux techniques de modelage

L’événement Poterie céramique initiation aux techniques de modelage Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2025-09-18 par Maison du Thouarsais