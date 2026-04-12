Club Ados, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Club Ados Mercredi 17 juin, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Atelier de lecture et d’écriture créative

Viens développer ta créativité au cours d’un atelier d’écriture ou de collage, ou partage tes coups de cœur autour d’un livre, d’un film ou d’une chanson.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier de lecture et d’écriture créative