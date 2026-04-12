Club Ados, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Club Ados, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 17 juin 2026.
Club Ados Mercredi 17 juin, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Atelier de lecture et d’écriture créative
Viens développer ta créativité au cours d’un atelier d’écriture ou de collage, ou partage tes coups de cœur autour d’un livre, d’un film ou d’une chanson.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Atelier de lecture et d’écriture créative
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