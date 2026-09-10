Club bandes dessinées et mangas, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Club bandes dessinées et mangas Samedi 24 octobre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Ouverture des inscriptions sur le Pôle Langues et Littérature 1 mois à l’avance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00

Samedi 24 octobre 15h

Club de lecture

Dimanche bandes dessinées et mangas

Amateurs de 9e Art, venez partager vos coups de cœur et/ou vos coups de griffe en toute simplicité ! Pôle Langues et Littératures (2e étage)

Durée : 1h30

Sur inscription sur le pôle Langues et Littératures ou au 05 62 27 45 69

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 45 69 »}]

Echanges conviviaux – BD – manga