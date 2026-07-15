EN BAL ET VOUS ! LA CAVE POÉSIE Toulouse
lundi 24 août 2026 · LA CAVE POÉSIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
EN BAL ET VOUS !
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.
La compagnie Astor et la Patronne dépoussière le bal populaire avec une création explosive, participative et jubilatoire !
Orchestre électrisé, danseuses survoltées, tubes indémodables revisités, boule à facettes et costumes à paillettes, tout est réuni pour recréer l’énergie d’un bal rêvé festif, intergénérationnel et inclusif.
Des traditionnelles valses, tangos, cercles circassiens, bourrées, tchatchas ou madison jusqu’aux Jackson Five, Aretha Franklin, Blondie ou Katerine…
La progression musicale va crescendo, au service de la piste de danse, jusqu’à un climax festif telle une transe hors du temps. Au croisement du spectacle et de la fête collective, ce bal chorégraphié est un véritable moment de liberté partagée où le public est invité à lâcher prise… et à entrer dans la danse ! 6.5 .
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.
L’événement EN BAL ET VOUS ! Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 20 juillet 2026
- P’tits Artistes 6-12 ans : Dessine moi un arbre (tôte bag imprimé), Musée des Augustins, Toulouse 20 juillet 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 20 juillet 2026
- CASTING LEAR THEATRE GARONNE Toulouse 20 juillet 2026
- LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse 21 juillet 2026