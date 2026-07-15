EN BAL ET VOUS ! LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

EN BAL ET VOUS !

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 20:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.

La compagnie Astor et la Patronne dépoussière le bal populaire avec une création explosive, participative et jubilatoire !

Orchestre électrisé, danseuses survoltées, tubes indémodables revisités, boule à facettes et costumes à paillettes, tout est réuni pour recréer l’énergie d’un bal rêvé festif, intergénérationnel et inclusif.

Des traditionnelles valses, tangos, cercles circassiens, bourrées, tchatchas ou madison jusqu’aux Jackson Five, Aretha Franklin, Blondie ou Katerine…

La progression musicale va crescendo, au service de la piste de danse, jusqu’à un climax festif telle une transe hors du temps. Au croisement du spectacle et de la fête collective, ce bal chorégraphié est un véritable moment de liberté partagée où le public est invité à lâcher prise… et à entrer dans la danse ! 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.

L’événement EN BAL ET VOUS ! Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE